PSP deteve suspeito de crime contra a autoridade junto à AIMA no Porto

Um homem, de 43 anos, aposentado e residente no Porto foi detido na terça-feira pela PSP do Porto junto à AIMA - Agência para a Integração Migrações e Asilo, no Porto, por suspeitas de crime contra a autoridade.

Segundo a PSP, o homem assumiu um comportamento hostil quando, cerca das 10h20, de terça-feira, foi informado de que as senhas de atendimento diário na AIMA já se encontravam esgotadas.

O suspeito, de nacionalidade alemã, que se encontrava "bastante alterado" foi informado que teria de voltar no dia seguinte, o que "aumentou o seu comportamento hostil, desestabilizando o que a polícia tinha conseguido até ao momento".

A polícia foi chamada ao edifício da AIMA devido aos distúrbios entre utentes no exterior.

"Foi solicitado ao suspeito que abandonasse o local, uma vez que naquele dia, não seria possível resolver qualquer questão e a sua presença estava a causar um sentimento de insegurança a quem ali permanecia", explica, em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto.

O suspeito "revelou-se não colaborante em qualquer momento da intervenção, tendo desferido um soco no peito do agente policial interveniente, arremessando-lhe água. Foi-lhe, então, dada voz de detenção e manietado", acrescenta a PSP.

O homem, que já foi ouvido em tribunal, ficou com a medida de coação de apresentações semanais perante as autoridades policiais da área da sua residência.