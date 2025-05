PSP "mantém reforçado" policiamento de embaixada e "interesses" israelitas

A rua António Enes, onde fica localizada a representação diplomática israelita em Lisboa, tinha já sido cortada por razões de segurança antes do início da guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza — um condicionamento que se mantém.

Na prática, tal significa que as imediações da embaixada de Israel em Lisboa e outros locais associados à comunidade judaica têm sido, desde 7 de outubro, patrulhados por um maior número de polícias, com a participação pontual da unidade de elite da PSP.

"A PSP, desde o início do conflito [em Gaza], mantém um policiamento reforçado junto das instalações e restantes interesses israelitas em território nacional, através da Divisão de Segurança a Instalações da PSP, com apoio da Unidade Especial de Polícia da PSP sempre que se justifique", disse à Lusa fonte oficial da força de segurança.

De acordo com a emissora norte-americana NBC News,(...)

Dois funcionários da embaixada de Israel nos Estados Unidos foram baleados mortalmente na noite de quarta-feira à frente do Museu Judaico de Washington, informou a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, na rede social X. De acordo com as autoridades norte-americanas, foi detido um presumível atacante que apelava à libertação da Palestina.