Suspeito do assalto à secretaria do MAI começa a ser julgado esta quinta-feira

O suspeito do assalto à secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, em agosto do ano passado, começa a ser julgado esta quinta-feira no Tribunal Central Criminal de Lisboa, pelo crime de furto qualificado.

A primeira sessão deste julgamento está marcada para as 9h00 e o processo foi entregue a um coletivo de juízes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



De acordo com a acusação a que a Lusa teve acesso, do edifício da secretaria-geral do MAI, situado na rua de São Mamede, foram levados 10 computadores portáteis, no valor de 600 euros cada, incluindo os computadores do secretário-geral da Administração Interna, Marcelo Mendonça de Carvalho, e da secretária-geral adjunta da Administração Interna, Teresa Costa.

A investigação não conseguiu apurar a hora exata em que o suspeito terá entrado na secretaria-geral, tendo o Ministério Público indicado na acusação que o assalto aconteceu antes das 6h20 do dia 28 de agosto.

O suspeito terá conseguido entrar na secretaria-geral do MAI através de uns andaimes que estavam colocados no edifício contíguo e terá vendido depois os computadores no Largo de São Domingos, na freguesia de Arroios.

O Ministério Público pede ainda a perda a favor do Estado das vantagens patrimoniais obtidas pelo arguido ou do pagamento ao Estado do valor correspondente, uma vez que "logrou apoderar-se ilegitimamente de diversos bens".