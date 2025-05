Aumento de queixas não significa aumento de indisciplina no seio das policias

“É crescente um sentimento anti-polícia, é crescente um sentimento de que os agentes de autoridade não têm autoridade e qualquer interação com um cidadão mais descontente, um cidadão mais extremado, dá origem a uma queixa”, assinala.

Hugo Costeira destaca o crescimento do sentimento anti polícia e a perceção de que os agentes perderam autoridade .

“Eu ficava preocupado que a taxa de condenações fosse alta, mas aquilo que nós vemos é que, independentemente de ter havido uma subida grande do número de denúncias contra agentes de autoridade, aqueles que realmente são condenados não chegam aos 5, 6% dessas denúncias ”, afirma Hugo Costeira, em declarações à Renascença .

O aumento no número de queixas não significa , necessariamente, um crescimento da indisciplina nas polícias . Segundo Hugo Costeira, ex-presidente do Observatório de Segurança, qualquer pessoa pode apresentar uma queixa, mas o mais importante é apurar os fatos antes de tirar conclusões.

Muitas queixas contra policiais não têm fundamento e os agentes agiram corretamente ao fazer cumprir a lei, mesmo enfrentando adversidades como a hostilidade popular. Hugo Costeira destaca que a maioria é ilibada, e apenas os que realmente cometem infrações são condenados.

“Aquilo que se percebe é que realmente muitas destas queixas não têm razão de ser e que os agentes cumpriram a sua missão, fizeram cumprir a lei, exerceram autoridade do Estado sob adversidades imensas, que é normalmente a opinião e o ódio popular, e realmente são acusados e são naturalmente ilibados”, afirma Hugo Costeira.

“Aqueles que são condenados realmente cometeram infrações disciplinares, infrações de delitos criminais e devem obviamente ser punidos por isso. Mas eu gostava de me focar na baixa taxa de condenações porque acho que é importante”, vinca.

O uso obrigatório de bodycams nas forças de segurança poderia ajudar a esclarecer rapidamente a atuação policial e reduzir ainda mais a taxa de condenações. Hugo Costeira defende a implementação de tecnologias que garantam mais transparência e proteção tanto para os cidadãos quanto para os agentes de autoridade.

“Se desta baixa taxa de condenações os sucessivos governos já tivessem conseguido implementar a obrigatoriedade de utilização das bodycams nos agentes de autoridade, muito provavelmente este número ainda seria muito mais reduzido”, defende.

Para o ex-presidente do Observatório da Segurança, torna-se necessário “caminhar para garantir não só ao cidadão que interage com a polícia, mas também à polícia que interage com o cidadão, cada vez mais mecanismos digitais, mecanismos que permitam aferir o comportamento uns dos outros para proteger uns e outros”.

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) recebeu 1.511 queixas contra a atuação das forças de segurança em 2024, o maior número da década, sendo a PSP a polícia mais visada.