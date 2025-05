Cancro. Relatório que aponta redução de doentes em lista de espera "baseia-se num erro"

O coordenador do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direção-Geral da Saúde (PNDO) considera que é “pouco significativa” a redução do número de doentes oncológicas que aguardam cirurgia acima do tempo máximo de resposta.

De acordo com o relatório de acompanhamento do Plano de Emergência para a Saúde, até 31 de março deste ano, havia cerca de 1.500 doentes oncológicos à espera de uma cirurgia para lá do Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG). Eram menos 1.100 do que no mesmo período de 2024.

Em entrevista à Renascença, José Dinis reconhece que “estes relatórios são importantes” e “se está a diminuir [o número de doentes oncológicos em lista de espera], o que me interessa é a tendência”.

No entanto, este responsável alerta que “este relatório, apesar de mostrar uma redução, baseia-se sempre num erro”, porque o modelo dos tempos de espera, tal como está, “é obsoleto e não reflete a realidade, porque não define com clareza quando é que o relógio começa a contar… atualmente, a lei define que o relógio começa a contar quando o doente assina a proposta de uma cirurgia”.