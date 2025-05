Cirurgias para tratar obesidade cresceram e abrangeram 1.911 doentes em 2024

Cerca de 1.900 doentes realizaram cirurgia para o tratamento da obesidade em 2024, representando um aumento de 13,9% face ao ano anterior, com um tempo médio de espera de 143 dias, segundo dados Direção Executiva do SNS.

Os dados avançados à agência Lusa, a propósito do Dia Internacional da Luta Contra a Obesidade, que se assinala no sábado, mostram um crescimento no número de cirurgias realizadas nos últimos três anos, no âmbito do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade (PTCO).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em 2022, foram realizadas 1.525 cirurgias, número que subiu para 1.678 em 2023, e para 1.911 em 2024, precisam os dados da DE-SNS.