PJ deteve homem condenado por abuso de confiança à Segurança Social

A Polícia Judiciária (PJ) localizou e deteve um homem de 51 anos que era procurado na sequência de uma condenação pelo crime de abuso de confiança à Segurança Social.

De acordo com a PJ, este homem, proprietário de várias empresas de prestação de serviços, esteve em fuga entre Portugal e Espanha desde a sentença.

O indivíduo foi detido numa herdade isolada e de difícil acesso em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, onde estava escondido com o objetivo de evitar o cumprimento da pena.

Após a detenção, o arguido foi transferido para o estabelecimento prisional de Castelo Branco, para cumprir a pena.