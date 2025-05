Preventiva para detidos por alegado fornecimento de peças para aviões sem requisitos

Segundo a força policial, "em causa estão suspeitas de fornecimento de peças e componentes aeronáuticas a companhias de transporte aéreo e às respetivas unidades de manutenção, acompanhadas de documentação de certificação que se suspeita ter sido forjada".

Os componentes, classificados como "Suspected Unnaproved Parts", destinavam-se "a ser instalados em motores aeronáuticos" e não cumpririam "os requisitos exigidos pelos fabricantes originais".

Na quarta-feira, a PJ realizou no âmbito da operação "Voo Cego" 10 buscas na área de Lisboa, na Margem Sul, no Alentejo, no Algarve e no interior do país.

Os três detidos estão indiciados dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, administração danosa, atentado à segurança de transporte por ar, branqueamento, corrupção passiva, corrupção com prejuízo de comércio internacional e fraude fiscal qualificada.