PSP desmantela rede de tráfico de droga que operava em Beja

A PSP desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava na cidade de Beja, numa operação em que foram detidos 11 suspeitos e foi apreendida "uma significativa quantidade" de haxixe, cocaína e armas, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital de Beja da PSP indicou que a operação, denominada "Pelourinho", teve início na terça-feira, na cidade alentejana, mobilizando cerca de 80 agentes de várias unidades da polícia.

"Foi desmantelada uma rede de tráfico de droga, com a detenção de 11 suspeitos e a apreensão de uma significativa quantidade de droga, armas e material relacionado com a atividade criminosa", adiantou.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte policial referiu que a rede criminosa operava em toda a cidade, mas o foco da organização era a Praça da República, no centro de Beja.

Os detidos, realçou a mesma fonte, são sete homens e quatro mulheres, com idades entre os 17 e os 44 anos.

Segundo a PSP, a operação envolveu oito buscas domiciliárias, nas quais foram apreendidas 700 doses de haxixe e 65 de cocaína, sete botijas de óxido nitroso e 840 euros em dinheiro.

Foram ainda apreendidas uma arma de fogo com 13 munições, um bastão extensível, um automóvel e material alegadamente relacionado com a atividade criminosa, incluindo telemóveis, balanças de precisão e facas de corte.

A fonte policial salientou à Lusa que os 11 detidos estão a ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Beja, estimando que as eventuais medidas de coação sejam conhecidas na segunda-feira.

A operação contou com elementos da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente o Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico, além de apoio da PSP de Abrantes e de Cascais e de todas as subunidades do Comando Distrital de Beja.