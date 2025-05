Sindicatos explicam aumento do número de queixas com falta de efetivo e maior escrutínio

As queixas contra as policias não são sempre queixas contra o polícia. É a reação do presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, aos dados da Inspeção Geral da Administração Interna, que dão conta de um aumento de queixas contra a atuação das forças de segurança, nos últimos dez anos. A IGAI recebeu mais de 1.500 em 2024 - mais do dobro das recebidas em 2014. A PSP é a mais visada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

À Renascença, Paulo Macedo diz que muitas queixas relacionadas à atuação policial não são diretamente contra os agentes, mas sim reflexo da falta de efetivo. “Muitas destas queixas podem não ser, e muitas vezes não são, direcionadas contra a polícia”, afirma Paulo Macedo, explicando que “hoje em dia a função de polícia é tão sensível e daí haver uma maior propensão de queixas nos grandes centros urbanos onde a PSP presta serviço”. “Muitas vezes não depende da polícia, porque com a falta de efetivos policiais que existe, é óbvio que as pessoas, muitas vezes, sentem-se obrigadas a fazer uma queixa, mas não pela atuação do polícia, mas sim porque, se calhar, não chegou no tempo desejável e outras situações que estão diretamente ligadas com a falta de polícias”, destaca.

Para este sindicalista, a polícia tem sido vítima também de posições mais extremadas que têm surgido contra as forças de segurança. Com o aumento da criminalidade nos grandes centros urbanos e a necessidade de maior intervenção da PSP, surgem mais queixas - muitas vezes motivadas por perceções negativas ou pela própria intensificação da presença policial. “A sociedade, principalmente ultimamente, tem vivido algumas situações em que se extremam algumas situações e a polícia, enquanto força de segurança que atua nos grandes centros urbanos, onde há mais concentração de pessoas, onde há uma criminalidade cada vez mais desenvolvida, cada vez mais com situações que acontecem noutros países, que acabam por também já ocorrer muito em Portugal, tudo isto faz com que haja aqui mais necessidade de uma intervenção da PSP e quando isso acontece as pessoas com razão ou sem razão acabam por apresentar a sua queixa”, explica. Por sua vez, Paulo Santos da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia destaca que muitas queixas contra a polícia ficam esvaziadas, após investigação, uma vez que grande parte delas não se confirma. “Nos anos anteriores, sempre que saem estes números, nós questionamos qual é o resultado final desses inquéritos. Normalmente, aquilo que são as acusações formais com pena efetiva, até do ponto de vista disciplinar, são muito redutoras face àquilo que são os números iniciais”, indica Paulo Santos.