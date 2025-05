Vem aí um fim de semana de Verão

O fim-de-semana vai ficar marcado por tempo quente, com temperaturas elevadas a fazerem lembrar o Verão.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, prevendo-se uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e uma pequena descida no sotavento algarvio.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 20ºC, na Guarda, e os 30ºC, em Beja, e as temperaturas mínimas entre os 8º C, em Bragança e na Guarda, e os 18ºC, em Faro.

No sábado, o céu vai estar pouco nublado ou limpo e as temperaturas máximas vão continuar a subir em praticamente todo o território com exceção para o Algarve.

Já o domingo vai ser marcado por temperaturas mais altas no Interior, com Beja a chegar aos 32ºC, e descida das máximas no litoral.