Benfica e Sporting voltam ao Jamor: zonas separadas e controlo reforçado da PSP

A contagem decrescente para a Final da Taça de Portugal já começou, com Benfica e Sporting a reencontrarem-se no Estádio Nacional do Jamor 29 anos depois. O jogo está marcado para as 17h15 deste domingo, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este sábado uma operação de grande dimensão, com acessos ao complexo do Jamor permitidos a partir das 6h da manhã. Adeptos de Benfica e Sporting terão zonas de estacionamento diferenciadas.

“Os adeptos do Benfica poderão deslocar-se para os parques número dois e três, junto à autoestrada A5. Já os do Sporting devem estacionar no parque número um, com acesso pela EN 6-3 ou A9”, explicou o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, em declarações à Renascença.

A polícia sublinha a importância do bom comportamento e do espírito de festa entre adeptos, pedindo que evitem confrontos ou atitudes de risco.

“A polícia estará no terreno para apoiar e auxiliar, tentando mitigar os constrangimentos de trânsito e evitar qualquer comportamento violento”, acrescentou o responsável.

A PSP reitera ainda a proibição de uso de pirotecnia e outras condutas ilegais ou perigosas. O apelo é claro: que o Jamor seja palco apenas de celebração desportiva.

“Pedimos que se abstenham de comportamentos violentos, irregulares ou inadequados, e que vivam a final da Taça num ambiente de convívio e união”, reforçou Sérgio Soares.

Entre os conselhos práticos deixados pela polícia, destaca-se a recomendação para não transportar grandes quantias de dinheiro nem deixar objetos visíveis no interior das viaturas.

A PSP garante presença visível no local ao longo de todo o dia, com o objetivo de garantir a segurança e o bom desenrolar da festa da Taça.