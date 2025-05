Linhas Verde e Amarela do Metro de Lisboa com circulação interrompida

As linhas Verde e Amarela do Metropolitano de Lisboa estão com a circulação totalmente interrompida desde as 22h21 deste sábado, segundo informação partilhada pela operadora nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com a publicação no perfil oficial da empresa na rede social X (antigo Twitter), a interrupção deve-se a uma “causa alheia ao Metro”. A empresa informa ainda que, de momento, não é possível prever a duração da paragem, que poderá prolongar-se por tempo indeterminado.