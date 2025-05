Metro de Lisboa. Circulação normalizada na linha Amarela, Verde ainda com perturbações

As linhas Verde e Amarela do Metropolitano de Lisboa estiveram com a circulação totalmente interrompida este sábado, entre as 22h21 e as 23h10.

De acordo com a publicação no perfil oficial da empresa na rede social X (antigo Twitter), a interrupção deveu-se a uma “causa alheia ao Metro”.

Pelas 23h10, a circulação da linha Amarela foi retomada, enquanto a linha Verde ainda continuava com perturbações.