Prisão preventiva para abusador sexual de crianças em Loures

Um homem de 59 anos, suspeito da pratica de vários crimes de abuso sexual de uma criança de 9 anos, foi detido na sexta-feira, em Loures, e encontra-se já em prisão preventiva, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com nota da PJ hoje divulgada, o homem mantinha uma relação de coabitação com a vítima, tendo em conta que arrendava um quarto na sua residência.

Segundo a PJ, os fatos "terão ocorrido desde o passado mês de fevereiro, aquando das ausências da mãe, altura em que a menor ficava confiada aos cuidados do homem, que a constrangia a abusos sexuais".

Na nota, a PJ refere que a criança acabou por revelar os abusos a um adulto de confiança que, por seu turno, alertou a mãe, tendo esta acompanhado a criança ao hospital local.

A PJ foi alertada para a suspeita através do Instituto Nacional de Medicina Legal, tendo iniciado, no imediato as diligências investigatórias.

O agressor ainda tentou a fuga, mas acabou detido.

O detido, um cidadão estrangeiro, foi presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, ficando em prisão preventiva.