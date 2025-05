Duas crianças desaparecem na Praia de Pedrógão

Duas crianças, de 10 e 15 anos, com nacionalidade angolana, desapareceram esta tarde na Praia de Pedrógão, no concelho de Leiria, confirmou à Renascença o Comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

As autoridades estão a realizar buscas no local, com a participação de vários meios de socorro. Estão mobilizadas equipas da estação de salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz.

Nas operações de busca participam ainda os bombeiros de Leiria, elementos da Marinha e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

O alerta foi dado às 17h25. Até ao momento, não há informações sobre o paradeiro das duas crianças.

As operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio à família.