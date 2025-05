Final da Taça de Portugal: ASAE instaura sete processos-crime, apreende 32 bilhetes

Três pessoas foram detidas e seis constituídas arguidas na sequência de operações da ASAE contra a especulação e a contrafação, nos dias que antecederam a final entre Benfica e Sporting.

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) informa que levou a cabo uma operação nacional de prevenção e repressão criminal no contexto da final da Taça de Portugal, que se realiza este domingo no Estádio Nacional do Jamor, entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal.

As ações incidiram sobre crimes de especulação, venda irregular de bilhetes e contrafação de produtos, tendo resultado na detenção de três indivíduos e na instauração de sete processos-crime.

Foram ainda constituídos seis arguidos, a quem foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

No decurso da operação foram apreendidos 32 bilhetes, com valores faciais de 20 e 40 euros, que estavam a ser vendidos por preços que variavam entre os 60 e os 305 euros. Segundo a ASAE, tratava-se de uma prática de especulação com vantagens indevidas de “elevado valor”.

Foram igualmente apreendidos 123 artigos desportivos contrafeitos, entre os quais camisolas, cachecóis e acessórios, com um valor comercial estimado de 800 euros.

“Todos os factos foram devidamente comunicados às autoridades judiciárias competentes”, indica a ASAE.