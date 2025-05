Homem baleado no pé e nádega deu entrada nas urgências do Amadora-Sintra

Um homem, de 25 anos, deu esta madrugada entrada nas urgências do Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, com ferimentos no pé e nádega esquerda provocados por uma arma de fogo, disseram à Lusa fontes policiais.

A fonte disse ainda desconhecer o contexto em que se deu o incidente, adiantando que as autoridades receberam a indicação de que o ferido teria dado entrada, pelas 04h50, nas urgências do Amadora-Sintra.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa adiantou à Lusa, por seu turno, que o homem foi baleado na zona da Buraca, concelho da Amadora, confirmando que a PSP foi alertada para a entrada do ferido nas urgências hospitalares.

Segundo a mesma fonte, tanto a PSP como a Polícia Judiciária, entretanto acionada, encontram-se a fazer diligências, escusando-se a mais detalhes.