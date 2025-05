Homem detido em Alcobaça por caçar javalis com meios proibidos

Um homem, de 62 anos, foi detido na terça-feira, na freguesia de Évora de Alcobaça, concelho de Alcobaça, por caça com recurso a meios proibidos, nomeadamente uma armadilha mecânica para caçar javalis.

Em comunicado divulgado este domingo, o Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Caldas da Rainha, refere que a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização "ao exercício do ato venatório, para prevenção, deteção e repressão de situações que não se coadunem com as normas legalmente definidas".

Segundo a nota da GNR, os elementos do SEPNA verificaram que o suspeito recorria a uma armadilha mecânica destinada à captura de javalis mediante a utilização de isco.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Alcobaça, tendo-lhe sido aplicada uma pena de prisão, suspensa por um período de seis meses, condicionada ao pagamento de uma quantia de 500 euros ou, em alternativa, ao cumprimento de 120 horas de trabalho comunitário nos Bombeiros Voluntários (BV) de Alcobaça.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais, pelo que alerta que poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.