Prisão preventiva para três homens por pose e tráfico de droga em Mafra

Três homens, com idades entre os 17 e os 51 anos, encontram-se em prisão preventiva, depois de detidos por posse e tráfico de estupefacientes, no concelho de Mafra, anunciou a GNR.

Numa nota divulgada este domingo, a GNR adiantou que as detenções ocorreram no dia 19, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, realizada na localidade do Milharado, quando os militares abordaram uma viatura e verificaram que do seu interior emanava um forte odor a droga.

Os militares fizeram "revistas pessoais de segurança aos ocupantes" e uma busca sumária ao veículo, que confirmou a posse de substâncias ilícitas.

Os três homens acabaram detidos e a GNR apreendeu 2.040 doses de resina de canábis, cinco doses de canábis, 25 gramas de sementes de canábis, dez canivetes, três telemóveis e 387 euros.