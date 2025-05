Alerta amarelo de tempo quente para Lisboa, Setúbal, Beja e Évora

Os distritos de Setúbal, Évora e Beja vão estar entre quarta e quinta-feira sob alerta amarelo devido ao tempo quente, com Lisboa a enfrentar o mesmo aviso apenas no dia 29 de maio, de acordo com o IPMA.

Para Setúbal, Évora e Beja, o alerta é válido a partir das 09:00 de quarta-feira e mantém-se até às 18:00 de quinta-feira, segundo comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgado hoje.

Em Lisboa, o alerta vigora entre as 09:00 e as 18:00 de quinta-feira, devido ao alerta de tempo quente, pela "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

No fim de semana, o IPMA já tinha alertado para a subida gradual da temperatura a partir de terça-feira em Portugal continental, com aumento do Perigo de Incêndio Rural, cuja classificação máxima poderá atingir alguns concelhos do sul.

Em comunicado, o IPMA salienta que a temperatura se encontra "já acima dos valores da normal climatológica do mês de maio na generalidade do território, e com tendência para uma subida gradual, mais significativa nos dias 29 e 30".

Desta forma, a temperatura máxima deverá atingir valores acima de 30°C na generalidade do território a partir do dia 27, terça-feira, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores acima de 35°C na região Sul e vale do Tejo.

A temperatura mínima também irá aumentar, prevendo, contudo, o IPMA ainda valores inferiores a 10 °C em alguns locais das regiões Norte e Centro até segunda-feira, subindo gradualmente ao longo da semana para valores acima de 15 °C na generalidade do território.

"Estas condições meteorológicas resultarão no aumento gradual do Perigo de Incêndio Rural (PIR), com a classificação de PIR elevado ou muito elevado a estender-se gradualmente à maioria das regiões, e a classificação de PIR máximo a atingir alguns concelhos do Sul, o que resultará em condicionantes das atividades permitidas em meio rural", alerta.

Segundo o IPMA, a continuação do tempo quente e seco deve-se a uma massa de ar quente proveniente do Norte de África, pelo que prevê a continuação de céu pouco nublado ou limpo, podendo haver alguma nebulosidade durante a madrugada e início da manhã nas regiões Norte e Centro, mais provável nos primeiros dias da semana, e no litoral.

O vento vai continuar a predominar do quadrante norte, fraco a moderado, sendo temporariamente do quadrante leste durante a madrugada, soprando por vezes forte no litoral oeste e terras altas, em especial durante a tarde, com tendência para enfraquecimento e maior predominância do quadrante leste nos dias 29 e 30, dias nos quais será mais significativo o transporte da massa de ar quente e seco, acrescenta.

O índice de radiação ultravioleta vai manter-se em valores muito elevados, como expectável nesta época do ano próxima ao solstício de Verão e dada a ausência de nebulosidade.