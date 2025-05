Buscas por crianças desaparecidas na Praia de Pedrógão continuam por mar durante a noite

Prosseguem as buscas para tentar encontrar os dois irmãos de 11 e 16 anos desaparecidos na Praia de Pedrógão, no distrito de Leiria, ao final da tarde de domingo.

Em declarações à Renascença, o comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, explica que as operações de busca vão continuar por mar durante a noite e que o perímetro foi alargado para sul.

“Mantém-se na área de buscas, por mar, o navio de patrulha oceânico NRP Viana do Castelo. Vai manter-se durante a noite toda e continua também amanhã. Durante a manhã de hoje tivemos o helicóptero “Koala” da Força Aérea, tivemos também por terra um piquete da Polícia Marítima com o apoio de drones a afetuar patrulhas entre São Pedro de Moel e a Nazaré. O cálculo de deriva feito pelo Instituto Hidrográfico indica que devemos alargar na nossa área para sul e é isso que estamos a fazer”, adianta.

A partir das 7h00 desta terça-feira, haverá um reforço de meios. “Os meios vão ser reforçados por mar, com uma embarcação semi-rígida, e por ar, com o apoio de um helicóptero da Força Aérea", acrescenta.

O Comandante Ricardo Sá Granja lembra alguns conselhos úteis para quem pensa ir à praia nestes dias, desde logo, fazendo a recomendação para que se se utilizem praias vigiadas.

“Muitas praias do nosso país já se encontram vigiadas nesta altura do ano, mas outras não. A nossa recomendação vai precisamente nesse sentido, para frequentar praias vigiadas, vigiar permanentemente as crianças e respeitar a sinalização das bandeiras das praias. Alerta-se também para os efeitos da morfologia, por causa da agitação marítima que tivemos agora no Inverno, por isso, ainda há zonas com declives acentuados, fundões, agueiros e com muitas zonas que não se encontram devidamente sinalizadas. Portanto, são um perigo adicional para quem quer ir a banhos nesta altura do ano”, sublinha.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão subir acima do esperado, nos próximos dias. O território continental vai ser atravessado por uma massa de ar quente e seca que pode elevar os termómetros até aos 40 graus na região do Vale do Tejo e no Interior Sul.

Na quinta-feira, o IPMA coloca os distritos de Évora, setúbal e Beja sob aviso amarelo, devido ao tempo quente.