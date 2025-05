Climáximo promove “assentada popular” junto do aeroporto de Lisboa

O movimento ambientalista Climáximo marcou para o próximo domingo, dia 1 de junho, uma “assentada popular no aeroporto de Lisboa”. O ponto de encontro está marcado para as 15h00 na Rotunda do Relógio (lado da Avenida do Brasil).

Segundo o movimento, o objetivo da iniciativa é a “disrupção da hora de pico dos voos no Aeroporto de Lisboa”, que os ambientalistas consideram ser “a infraestrutura atualmente mais poluente do país - um espelho não só da turistificação que enfrentam as nossas cidades, mas também do tamanho monstruoso da indústria da aviação global”.

Em comunicado, afirmam que “o aeroporto de Lisboa e a indústria da aviação são um dos principais culpados em Portugal pela crise climática e pelos desastres a que temos assistido com horror, como Valência”.

“No entanto, existe um consenso parlamentar acerca da construção de um novo aeroporto e a expansão desta indústria mortífera para todos. Não pode ser: cada nova infraestrutura emissora é uma bomba de carbono que cairá sobre nós”, alertam.

Para o coletivo, “com os resultados das eleições, tornou-se ainda mais claro que este sistema não nos vai salvar. Aliás, ao contrário: está a colapsar e a empurrar-nos para o abismo climático. Temos de ser nós, as pessoas comuns, a puxar o travão de emergência, construir a democracia popular e entrar em resistência climática já”.

Para a porta-voz da iniciativa, Maria Lourenço, citada em comunicado, “para evitar o colapso climático e social, nós precisamos de cortar em Portugal pelo menos 85% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030”.

“Esta é uma grande transformação social que, como temos vindo a verificar, só poderá ser liderada pelo poder popular e não pelas empresas e pelos governos”, vinca a porta-voz.