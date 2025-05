Começam auditorias às urgências de obstetrícia dos hospitais de Almada e Barreiro

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde deu início às auditorias à organização do trabalho dos serviços de urgência de Ginecologia/Obstetrícia dos hospitais de Almada e do Barreiro, na sequência dos constantes encerramentos, anunciou esta segunda-feira a IGAS.

O inspetor-geral, Carlos Caeiro Carapeto, anunciou em abril à CNN Portugal que a IGAS iria realizar uma auditoria à organização do trabalho nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta, que integra a ULS de Almada, e do Hospital do Barreiro, que faz parte da ULS do Arco Ribeirinho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na ocasião, o inspetor-geral adiantou que a auditoria iria verificar também se o mapa de férias dos profissionais de saúde aprovado teve em conta os problemas que podiam ser causados nas semanas com feriados junto aos fim de semana, com o fecho dos serviços de urgência destas especialidades.

Numa resposta enviada esta segunda-feira à Lusa, a IGAS refere que, por despacho do Inspetor-geral da Inspeção-Geral, de 23 de abril de 2025, foram iniciadas hoje as auditorias.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.