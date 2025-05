Liga dos Bombeiros Portugueses alerta que é preciso dar formação aos profissionais enviados pela UE

O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses alerta, esta segunda-feira, para a necessidade de formar os bombeiros que serão enviados pela Comissão Europeia para combater incêndios florestais em território nacional.

Estes profissionais, que são provenientes de 14 países europeus, estarão estrategicamente posicionados em locais de alto risco, como França, Grécia, Portugal e Espanha.

À Renascença, António Nunes sublinha que é preciso "um adaptação dos conhecimentos técnicos dos profissionais à tipologia da nossa floresta, que é diferente de outros países".

Ainda assim, o responsável da Liga dos Bombeiros diz que o reforço de meios "é sempre bem-vindo" e demonstra que " a União Europeia está preocupada com as alterações climáticas, que têm vindo a provocar nos vários países da União Europeia fogos com maior intensidade".

Questionado pela Renascença, António Nunes afirma que Portugal "está preparado" para mais uma época de incêndios este verão, desde que "o número de ignições em simultâneo não ultrapasse a capacidade de resposta dos 465 corpos bombeiros existentes em Portugal".