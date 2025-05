Ordem dos Enfermeiros condena agressões a profissionais do Hospital Curry Cabral

A Ordem dos Enfermeiros condenou esta segunda-feira as agressões de que foram alvo esta segunda-feira dois profissionais no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, exigindo o apuramento de todas as responsabilidades.

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) São José, que integra o Hospital Curry Cabral, os desacatos ocorreram esta segunda-feira de manhã no serviço de Nefrologia, na sequência de "uma reação negativa ao falecimento de um familiar que se encontrava internado no serviço".

"Foram ameaçados e agredidos dois profissionais de saúde (enfermeiros) e provocados vários estragos nas instalações", refere a instituição em comunicado.

Manifestando total solidariedade para com os colegas agredidos, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, afirma, em comunicado, que "não pode haver tolerância nem complacência com este tipo de atos".

"Este episódio não é um caso isolado", realça Luís Filipe Barreira, sublinhando que "a violência contra profissionais de saúde, e em particular contra enfermeiros, tem vindo a aumentar de forma inaceitável nos serviços de saúde portugueses".

Para o bastonário, "a banalização da agressão, verbal ou física, é um sintoma preocupante".

Defende ainda que os enfermeiros merecem respeito, proteção e condições para exercerem a sua profissão com segurança.

"Quem cuida da vida não pode continuar a ser exposto ao medo e à violência sem consequências. Urge que as instituições públicas e o sistema judicial atuem com celeridade e firmeza", defende o bastonário.

A Ordem dos Enfermeiros refere que acompanhará este caso de perto e exige que sejam apuradas todas as responsabilidades, garantindo que prestará todo o apoio aos profissionais envolvidos.

A ULS São José também lamentou "profundamente o ocorrido e, em particular, as agressões feitas aos profissionais, que tudo fazem para prestar os melhores cuidados aos utentes".

A PSP foi chamada ao local, tendo tomado conta da ocorrência. Segundo a CNN Portugal, que avançou com a notícia, a PSP identificou quatro suspeitos de causarem os distúrbios.