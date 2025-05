Pingo Doce. Se comprou estes lotes de pimenta, deve devolvê-los

O Pingo Doce anunciou a recolha de vários lotes do produto "Pimenta Preta Moída 44g", da sua marca, devido a um "desvio dos requisitos de produto". Os lotes identificados são: LF4010BA; LF4011AA; LF4011AB; LF4011BB; LF4011BC; LF4193BA; LF4193BB; LF4194AB; LF4194AC; LF4194AD.

A medida surgiu por motivos de precaução, explica a empresa em comunicado, e enquadra-se na "política de transparência e segurança alimentar" da cadeia de supermercados. A empresa realça ainda que a devolução prende-se com um ingrediente do produto e não afeta a saúde do consumidor.

De acordo com a cadeia, os consumidores que tenham adquirido embalagens pertencentes aos lotes divulgados, devem devolver o produto em qualquer loja Pingo Doce, sendo garantido o reembolso imediato. O número do lote é verificado no rótulo do frasco, que se encontra localizado por baixo da validade.

O anuncio foi feito na última quinta-feira, através do site da empresa.