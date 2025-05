"Poluição visual sem sentido". Câmara de Lisboa retira 30 cartazes políticos de Entrecampos e Saldanha

A Câmara Municipal de Lisboa faz saber, esta segunda-feira, que está a retirar 30 cartazes de propoganda política para combater a "poluição visual" na cidade.

À Renascença, o presidente da autarquia, Carlos Moedas, diz que a colocação destes cartazes "não faz sentido" e "não acontece noutros países europeus".

"Esta é uma ambição que tive desde o início do mandato e que me foi pedido por muitos lisboetas. Eu fiz as 27 capitais da União Europeia e diria que, em grande parte, não há qualquer cartaz destas dimensões", sublinha.

O executivo municipal já tinha levado a cabo a retirada de cartazes da praça Marquês de Pombal em setembro de 2022 e em dezembro de 2024 o mesmo aconteceu na Alameda Dom Afonso Henriques.

Moedas fala num "processo difícil", uma vez que é "necessário encontrar enquadramento jurídico para o fazer", mas que mereceu compreensão por parte dos partidos.

"Houve partidos que retiraram imediatamente os cartazes, como foi o caso da Iniciativa Liberal, outros pediram-nos para sermos nós a retirar. Os partidos políticos percebem, e isso para mim é importante", conta.

Questionado pela Renascença sobre uma eventual recandidatura à presidência da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas disse apenas que "não era o momento" para fazer esse anúncio.