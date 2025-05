Prisão preventiva para suspeito de resistência e coação sobre agentes da PSP em Évora

Um homem, de 40 anos, suspeito de resistência e coação sobre dois agentes da PSP de Évora, detido no sábado, naquela cidade, ficou em prisão preventiva, revelou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que o homem, detido em "flagrante delito", está "fortemente indiciado pela prática dos crimes de resistência e coação sobre funcionário, detenção de arma proibida, injúrias qualificadas e ameaça agravada", de que foram vítimas dois agentes da PSP de Évora e ainda o cidadão que solicitou a presença da polícia ao local da ocorrência.

O Ministério Público adiantou que apresentou hoje o arguido a primeiro interrogatório judicial.

Os factos ocorreram na tarde de sábado, em Évora, acrescentou.

"Existem fortes indícios que o arguido, que se encontrava a importunar um cidadão na via pública, a quem dirigiu ameaças de morte, à chegada da polícia, usou de violência física e verbal contra dois agentes da PSP, inclusive tentado fazer uso de uma faca que transportava consigo, no interior de uma viatura automóvel", adiantou o MP.

Na sequência das agressões, de acordo com o comunicado, um dos agentes da polícia "sofreu ferimentos ligeiros" e teve de receber assistência numa unidade hospitalar.

O Ministério Público acrescentou ainda que, após realizado o interrogatório e "reconhecidos os evidentes perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito e da ordem e tranquilidade públicas, o MP promoveu a aplicação de medida de coação de prisão preventiva, a qual mereceu a concordância do juiz de instrução criminal".

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora (1.ª secção especializada) com a coadjuvação da PSP.