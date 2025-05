Profissionais de saúde agredidos no Hospital Curry Cabral. PSP foi chamada ao local

Vários profissionais de saúde foram agredidos na manhã desta segunda-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, confirma a unidade de saúde à Renascença.

O incidente também causou estragos nos equipamentos do hospital. As vítimas terão ficado com ferimentos ligeiros e foram assistidas no local, tendo a PSP tomado conta da ocorrência.

Os desacatos no serviço de nefrologia tiveram tido origem numa "reação negativa ao falecimento de um familiar que se encontrava internado no serviço", revela a unidade hospitalar.

Em comunicado, a ULS de São José "lamenta profundamente" as agressões aos clínicos "que tudo fazem para prestar os melhores cuidados aos utentes".

A direção do hospital garante ainda que "estão a ser feitos todos os esforços para garantir o normal funcionamento do serviço com a maior brevidade possível.