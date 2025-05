Prolongamento do ano letivo? Fenprof admite avançar com greve

Entretanto, em declarações à Renascença , o gabinete do ministro da Educação Fernando Alexandre lembrou que os alunos têm de ter, no mínimo, "180 dias efetivos" de atividades escolares e que as aulas perdidas têm de ser compensadas.

A Federação Nacional dos Professores voltou a contestar a posição do Ministério da Educação — como já tinha feito na sexta-feira , depois de contactada pela Renascença — sobre a necessidade de compensar as aulas canceladas pelas provas ModA, admitindo avançar para greve caso haja um prolongamento do ano letivo.

De qualquer forma, será preciso perceber como será feita a compensação das aulas, com José Feliciano Costa a alertar para uma eventual sobrecarga de trabalho e até, caso haja um prolongamento do ano letivo, para uma "sobreposição de serviço letivo, correção de provas, conselhos de turma e serviço de exames".

Já a Fenprof defendeu que as provas "não podem servir para prolongar as atividades no final o ano letivo" além do limite previsto no calendário escolar e deixam um aviso: "Se acontecer o prolongamento admitimos a possibilidade de emitir um pré-aviso de greve", disse José Feliciano Costa, um dos novos secretários-gerais da Fenprof.

Para a Fenprof, estas novas provas são "contraproducentes e perturbadoras da vida das escolas", tendo levado a que muitos alunos não tivessem tido aulas e os professores fossem sobrecarregados com mais trabalho. Já o MECI fez um balanço diferente da primeira semana de provas, garantindo que estavam a decorrer "dentro da normalidade e com tranquilidade".

Apesar de as provas serem em formato digital e estar a decorrer uma greve de professores, o ministério garantiu ter recebido apenas relatos de "falhas pontuais" que as escolas conseguiram resolver. Segundo o levantamento feito pela federação junto de 175 escolas (114 do 1.º ciclo e as restantes do 2.º ciclo), em 30% das escolas do 1.º ciclo, a greve de professores impediu a aplicação provas ModA.

A Fenprof relatou também problemas como códigos de acesso inválidos, computadores inoperacionais, falhas de rede e até provas feitas "em corredores por inexistência de rede nas salas de aula".

As provas ModA decorrem até 06 de junho, tendo a Fenprof convocado uma greve a todas as tarefas relacionadas com aquelas provas, designadamente às de secretariado, vigilância e classificação. Os resultados das provas ModA não contam para a nota final dos alunos, não tendo implicações na aprovação nas disciplinas nem na transição de ano.