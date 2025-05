Vêm aí dias de muito calor. Termómetros podem chegar aos 40ºC na Região Sul e Vale do Tejo

O calor em Portugal continental vai continuar a intensificar-se nos próximos dias. Até sexta-feira, 30 de maio, prevê-se tempo quente e seco e valores elevados de radiação UV.

Para esta sexta-feira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao meio da manhã, em especial nas regiões Norte e Centro, podendo essa nebulosidade persistir no litoral Centro até ao início da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante norte, soprando por vezes forte nas serras do litoral e na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde.

As temperaturas máximas deverão oscilar entre os 24ºC, na Guarda, e os 33ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os 11º C, em Bragança, e os 21ºC, em Faro.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a subida gradual da temperatura a partir de terça-feira em Portugal continental, com aumento do Perigo de Incêndio Rural, cuja classificação máxima poderá atingir alguns concelhos do sul.

O concelho de Tavira no distrito de Faro encontra-se em perigo máximo de incêndio rural.

Já os concelhos de Silves, Loulé, São Brás de Alportel, Castro Marim e Alcoutim, no distrito de Faro e Almodôvar no concelho de Beja estão sob perigo muito elevado de incêndio rural.

Segundo o IPMA, a temperatura encontra-se “já acima dos valores da normal climatológica do mês de maio na generalidade do território, e com tendência para uma subida gradual, mais significativa nos dias 29 e 30”.

As previsões apontam para uma subida gradual, com os valores mais elevados nos dias 29 e 30, quando deverão atingir valores acima de 30°C na generalidade do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre 35 e 40°C na região Sul e vale do Tejo.

A temperatura mínima do ar também irá subir ao longo da semana para valores acima de 15°C na generalidade do território, sendo que em alguns locais das regiões Centro e Sul poderão já registar-se noites tropicais, isto é, noites com temperatura mínima do ar maior ou igual a 20°C.