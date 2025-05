Buscas por crianças desaparecidas na praia do Pedrógão interrompidas

As operações de busca pelas duas crianças desaparecidas na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, no domingo, foram interrompidas ao final da tarde de hoje e serão retomadas na quarta-feira, apenas com ações de patrulha.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, as buscas pelos dois menores, que se encontram desaparecidos no mar desde a tarde do dia 25 de maio, depois de alegadamente estarem a banhos na praia de Pedrógão, foram interrompidas ao final da tarde de hoje "sem que se tivessem encontrado as vítimas".

A partir desta quarta-feira, as operações "serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional, por mar e por terra".

"Nas operações de busca estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz", e o navio da Marinha Portuguesa "Viana do Castelo", refere a nota de imprensa.

Por terra, as buscas foram efetuadas por elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré, apoiados por um drone, e da Guarda Nacional Republicana. No local esteve também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

As buscas são coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, João Lourenço.

As crianças estavam numa praia que ainda não se encontra vigiada nesta altura do ano, estando a abertura da época balnear prevista para o próximo dia 07 de junho, disse hoje o vereador da Câmara de Leiria, Luís Lopes.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio à família.

O alerta para o desaparecimento das crianças, dois irmãos, foi feito pelas 17:25 de domingo, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido iniciadas buscas.

Na segunda-feira, João Lourenço disse à agência Lusa que os menores, que se encontravam acompanhados da família, "foram para dentro de água e foram arrastados por uma onda".