Buscas reforçadas para encontrar as duas crianças desaparecidas na praia de Pedrogão

As buscas pelas duas crianças que desapareceram ao final da tarde deste domingo na Praia de Pedrógão, no distrito de Leiria, vão ser reforçadas esta manhã. Os dois irmãos, de 11 e 16 anos, estão desaparecidos desde domingo.

“Os meios vão ser reforçados por mar, com uma embarcação semirrígida, e por ar, com o apoio de um helicóptero da Força Aérea", adiantou na segunda-feira à Renascença, o comandante Ricardo Sá Granja, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O Comandante Ricardo Sá Granja lembra alguns conselhos úteis para quem pensa ir à praia nestes dias, desde logo, fazendo a recomendação para que se se utilizem praias vigiadas.

“Muitas praias do nosso país já se encontram vigiadas nesta altura do ano, mas outras não. A nossa recomendação vai precisamente nesse sentido, para frequentar praias vigiadas, vigiar permanentemente as crianças e respeitar a sinalização das bandeiras das praias. Alerta-se também para os efeitos da morfologia, por causa da agitação marítima que tivemos agora no Inverno, por isso, ainda há zonas com declives acentuados, fundões, agueiros e com muitas zonas que não se encontram devidamente sinalizadas. Portanto, são um perigo adicional para quem quer ir a banhos nesta altura do ano”, sublinhou.