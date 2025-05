Diretora do serviço de urgência do Hospital de Cascais demite-se

A diretora do serviço de urgência do Hospital de Cascais, Eunice Oliveira, demitiu-se do carga, avança a RTP e confirmou a Renascença junto do gabinete de assessoria do hospital.

A mesma fonte indica que a decisão de saída foi uma opção pessoal da diretora Eunice Oliveira, tendo sido tomada "de forma livre e espontânea".

Além do cargo na direção do serviço, a diretora abandona também a unidade hospitalar.

Em reação, o Hospital de Cascais garante que o serviço de urgência mantém o seu normal funcionamento.

Nos próximos dias deve ser nomeado um novo diretor do serviço de urgência no hospital, que é gerido em regime de parceria público-privada.