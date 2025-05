Évora com 80 pessoas em situação de sem-abrigo e a tendência é para aumentar

Um total de 80 pessoas em situação de sem-abrigo, a maioria homens portugueses, está a ser acompanhado atualmente na cidade de Évora e a tendência é que este número aumente face a 2024.

"Já vamos em 80, quando, em 2024, no total do ano, foram 116", pelo que, "facilmente chegamos à conclusão de que iremos bater os números", afirmou o coordenador do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de Évora, Luís Gamito, esta terça-feira

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O responsável falava à agência Lusa a propósito de uma reunião do NPISA de Évora, em que foram apresentados objetivos a desenvolver no concelho e resultados da intervenção da equipa técnica de rua do projeto "IN-Visibilidade 2.0". Atualmente, indicou o coordenador do NPISA de Évora, estão sinalizadas e em acompanhamento 80 pessoas em situação de sem-abrigo, o que engloba os cidadãos sem teto (a dormir na rua) e sem casa (a dormir em alojamento temporário).

Maioria são homens e portugueses



"A maioria destes casos, cerca de 40, é o de pessoas sem casa, que estão em pensões ou em quartos arrendados", e cuja despesa é suportada pela câmara municipal ou pela Segurança Social, adiantou. Já em relação às sem teto, precisou Luís Gamito, "seis a oito pessoas vivem efetivamente na rua e 32 ocuparam casas abandonadas, nomeadamente no centro histórico, que, obviamente, não têm condições de habitabilidade".