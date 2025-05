Marcelo realça auditoria da IGAS à atividade cirúrgica adicional no SNS

O Presidente da República realçou esta terça-feira a auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) à atividade cirúrgica adicional no Serviço Nacional de Saúde (SNS), referindo que "de alguma maneira" foi uma decisão do Ministério da Saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à saída da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, interrogado sobre o caso de um dermatologista do Hospital Santa Maria sobre quem foi noticiado ter recebido 51 mil euros apenas num dia de trabalho -- que na segunda-feira recusou comentar, invocando falta de dados.

"Hoje já sei que foi aberto um inquérito [pelo Ministério Público] e que também há uma investigação da Inspeção-Geral de Saúde, o que significa que está a ser apurado pelas autoridades competentes aquilo que se passou", começou por responder o chefe de Estado.

Em seguida, acrescentou: "E mais, a Inspeção-Geral de Saúde disse -- de alguma maneira, portanto o Ministério [da Saúde] -- que iria haver uma investigação a atividades ou atuações adicionais, quer dizer, para além daquilo programado normalmente no funcionamento das instituições, relativamente a todos os estabelecimentos de saúde".

O Presidente da República realçou a decisão de "para além do caso específico" de um dermatologista do Hospital de Santa Maria "haver uma atenção alargada para ver se se passa o mesmo noutros domínios, noutras áreas, noutras instituições" do SNS.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre as condições para haver estabilidade e sobre as audiências que tem previstas para quinta-feira ao PSD, ao PS e ao Chega, mas nada adiantou sobre esse assunto.

"Eu não quero limitar nada à partida. Quero ouvir exatamente o que é que eles me vão dizer", disse apenas.

O chefe de Estado reiterou que tenciona indigitar o primeiro-ministro assim que for possível: "Vamos ver se posso na quinta-feira ou não".

Na sequência das legislativas antecipadas de 18 de maio, o Presidente da República ouviu, ao longo da semana passada, PSD, PS, Chega, IL, Livre, PCP, CDS-PP, BE, PAN e JPP - os dez partidos que elegeram deputados, por ordem crescente de representação parlamentar, provisória, ainda sem a contabilização dos resultados da emigração.

Na tarde de quinta-feira, irá repetir audiências aos três maiores partidos, depois do apuramento dos votos e atribuição dos quatro deputados dos círculos da Europa e de Fora da Europa, que deverá ficar concluído na quarta-feira.

Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa participou no lançamento do livro "Tu Fazes Parte -- Testemunhos de homenagem a João. B. Serra", que foi chefe da Casa Civil do Presidente da República Jorge Sampaio.

Assistiram a essa sessão de lançamento, entre outros, o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e o antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues.