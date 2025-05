Sindicato dos juízes associa "sanções brandas" a pena máxima baixa para violência doméstica

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) associou esta terça-feira a aplicação de penas consideradas brandas a violência doméstica ao facto de este crime ter uma pena máxima de cinco anos, admitindo que o limite possa ser alterado.

"O crime de violência doméstica é um crime que não tem uma pena muito elevada. O máximo da pena são cinco anos de prisão e todas as penas até cinco anos de prisão podem ser substituídas por outro tipo de penas", lembrou o presidente da ASJP, em declarações à Lusa, acrescentando que há situações em que o limite pode ser desajustado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um exemplo disso, precisou Nuno Matos, poderia ser um caso em que alguém sofresse violência física, psicológica e económica "durante um ou dois anos".

"Para uma situação dessas, que assume grande gravidade, se calhar a moldura penal pode estar um pouco desajustada. Isso pode ser discutido, porque as leis não são imutáveis. Agora, merece que a discussão seja feita com alguma serenidade e com alguma ponderação. Admito que possam existir alterações", afirmou o presidente da ASJP.

O Grupo de Peritos Independentes do Conselho da Europa sobre a implementação da Convenção de Istambul (GREVIO) pediu hoje a Portugal que imponha formação obrigatória aos juízes para combater "as sanções brandas e desproporcionadas" nos crimes de violência doméstica e sexual.

Em relação à violência sexual, Nuno Matos disse não ter essa "perceção generalizada" e sublinhou que a pena aplicada depende sempre da prova feita no julgamento.