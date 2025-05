Beja regista a temperatura mais alta de sempre no mês de maio

Os termómetros na cidade de Beja chegaram aos 37,4º C, o valor mais alto de sempre num mês de maio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Graças à massa de ar quente que chegou a Portugal, vinda do Norte de África, ameaça estabelecer outros recordes de calor: a vila de Amareleja no Alentejo já igualou o máximo de há 10 anos e em Lisboa também pode ser alcançado um novo máximo esta quinta-feira, com 36 graus Celsius.

À Renascença, Ricardo Deus, chefe da divisão do Clima e das Alterações Climáticas do IPMA, explica que, apesar das temperaturas recorde atingidas esta semana, o mês de maio está longe de ser o mais quente dos últimos anos.

As temperaturas altas que estamos a registar são resultado de uma massa de ar quente que traz muitas poeiras do Norte de África.

Para esta sexta-feira estão previstas maiores quantidades de poeira, o que deverá afetar a qualidade do ar.