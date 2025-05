Controlo de passageiros nos aeroportos. “Estamos a entrar numa época de Verão e os polícias não aguentam muito mais”

Os sindicatos da polícia criticam o novo sistema informático que controla passageiros de fora do espaço Schengen nos aeroportos nacionais. Denunciam falhas e demasiada lentidão que levam a uma maior pressão sobre os agentes da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras.

“Os polícias acabam por ter de fazer controlo a mais pessoas do que seria normal. Por outro lado, quer pelo facto de ser um sistema muito lento relativamente àquilo que é necessário, quer pelo facto de haver máquinas que não estão operacionais ou estão a reinicializar, tudo isso vem fazer com que a carga de trabalho dos polícias acabe por ser ainda maior do que aquela que já era”, diz à Renascença Paulo Macedo do Sindicato dos Profissionais da Polícia.

O responsável manifesta ainda preocupação com o aproximar da época de Verão e, em consequência, com o maior número de passageiros em trânsito nos aeroportos.