Incêndios. Aumento das temperaturas até sábado aumenta risco de fogos rurais

As temperaturas em Portugal continental vão continuar a aumentar até sábado, com valores acima dos 33ºC, prevendo-se uma redução da humidade do ar e ventos fortes, condições meteorológicas que aumentam significativamente o risco de incêndios rurais.

Muito calor, pouca humidade e ventos fortes são as previsões do tempo para os próximos dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Beja, Évora e Setúbal estão sob aviso amarelo esta quarta-feira até, pelo menos, às 21h00 de quinta-feira. A partir desta quinta-feira, também Bragança, Castelo Branco, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Vila Real ficam sob aviso amarelo.

O IPMA prevê "valores superiores a 33/35°C na maior parte do território nacional", ventos do quadrante norte, níveis de humidade relativa do ar inferiores a 30% e noites tropicais no interior das regiões Centro e Sul entre quinta-feira e sábado.

Estas condições meteorológicas "aumentam significativamente o risco de incêndio rural, especialmente no interior norte e centro e na região sul", alerta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), num comunicado enviado para as redações, no qual recomenda a população a adequar os seus comportamentos tendo em conta o aumento do perigo de incêndios.

"O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR/25) encontra-se ativado, com cerca de 8.900 operacionais mobilizados, apoiados por mais de 1.800 veículos e 33 meios aéreos", acrescenta a ANEPC.

A ANEPC sublinha ainda que se irá manter "em permanente prontidão para responder a qualquer situação de emergência", acompanhando atentamente a evolução do risco de incêndio e disponibilizando informações adicionais sempre que necessário.

As temperaturas devem, de seguida, baixar abruptamente a partir de domingo.