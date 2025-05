Mesmo sem resultados oficiais, Carlos César assume derrota do PS

Carlos César, presidente do Partido Socialista (PS), assumiu, através das redes sociais, que o partido passará a ser a terceira força política.

O líder do partido afirmou ser quase inevitável o terceiro lugar do PS nas legislativas. "Tal como já se esperava após terem sido conhecidos os resultados no território nacional, o PS deverá passar a ser o terceiro maior partido em número de deputados depois de apurados os votos nas comunidades, na Europa e fora da Europa", pode ler-se na publicação.