Regionalização. Maioria dos portugueses quer novo referendo

Três em cada quatro portugueses defendem um novo referendo à regionalização, conclui um inquérito do ISCTE, divulgado esta quarta-feira.

Segundo o "Público", o estudo revela que mais de 70% dos inquiridos quer voltar a discutir a criação de regiões administrativas e mais de metade considera que uma decisão sobre o tema deve passar pelo voto direto dos cidadãos.

O relatório conclui que os portugueses têm uma ideia pessimista sobre a evolução do estado na última década e, por isso, querem mais intervenção das autarquias na execução das políticas públicas.

A maioria (57%) defende que os eleitores devem votar nos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

No mesmo estudo, 42% dos inquiridos refere que as políticas públicas são mais bem implementadas pelas autarquias. 20% respondeu que era a administração central, enquanto 15% refere que são as regiões.

A maioria - mais de 60% - acredita que a respetiva Junta de Freguesia e a Câmara Municipal preocupa-se com as pessoas, enquanto menos de 50% diz o mesmo sobre a região administrativa ou a administração central.

Mais de metade - 53% - acredita que as autarquias e as regiões deviam ter mais competências, enquanto apenas 12% defende que alguns poderes deviam ser devolvidos à administração central.



Ainda neste inquérito, cerca de 70% considera que o estado do mundo piorou nos últimos dez anos e metade está pessimista em relação ao estado do país. Contudo, no que toca aos municípios, 39% diz que a situação melhorou e 32% diz que tudo se manteve igual.