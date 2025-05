Empresa da família de Leitão Amaro poderá estar envolvida nas buscas

[Notícia atualizada às 16h41 de 29 de maio de 2025 para acrescentar mais detalhes e declarações] Uma das empresas que está a ser investigada pela Polícia Judiciária na operação Torre de Controlo terá ligações a familiares do ministro da Presidência, segundo avançam a RTP e a SIC Notícias. O gabinete de Leitão Amaro, contactado pela Renascença, remete para declarações proferidas a 23 de abril, no final de um Conselho de Ministros. Nessa altura, o governante disse ter um familiar que iria candidatar-se a concursos públicos na área do combate aos incêndios, o que o levou a pedir escusa de todas as reuniões em que o assunto fosse discutido.

Contactado pela RR, o gabinete de Leitão Amaro remete esclarecimentos para uma declaração de abril, depois de uma reunião do Conselho de Ministros.

A Renascença está a tentar contactar a empresa dos familiares do ministro, mas não conseguiu, até agora, falar com um responsável para confirmar se foi, ou não, alvo de buscas. Esta quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) realizou buscas ao Estado-Maior da Força Aérea e a empresas de helicópteros. Em causa estão suspeitas de corrupção e uma alegada viciação das regras da contratação pública na adjudicação de meios aéreos a empresas privadas. Há suspeitas de conluio entre diferentes empresas do mercado para boicotarem concursos públicos e inflacionar os valores exigidos por todos. A intenção, segundo o comunicado da PJ, seria a de o Estado português ficar "com carência de meios aéreos" e, dessa forma, sujeitar-se "aos subsequentes preços mais elevados destas sociedades comerciais". Dezenas de buscas e 12 arguidos Também a Autoridade da Concorrência confirmou a participação nas buscas da PJ por "suspeitas de cartel no fornecimento de meios aéreos de combate a incêndios". Já a Procuradoria-Geral da República publicou, no entretanto, mais detalhes sobre o assunto, confirmando que se trata de uma investigação por crimes de "burla qualificada, fraude fiscal qualificada, tráfico de Influência, corrupção ativa e passiva, abuso de poder e associação criminosa". "Em causa está a atuação de sociedades sediadas em Portugal que, desde o ano de 2022, se suspeita terem tido acesso a informação privilegiada junto de decisores públicos e de apresentarem propostas concertadas, com vista a obterem ganho patrimonial ilegítimo em concursos públicos, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2023-2026 e na gestão de meios de combate a incêndio, após adjudicações", é dito. Foram realizadas doze buscas não domiciliárias e 16 buscas domiciliárias em Lisboa, Castelo Branco, Porto, Algarve e Alentejo. Sete pessoas singulares e cinco pessoas coletivas foram constituídas arguidas. A Renascença sabe que a HeliPortugal e a Helibravo figuram entre os arguidos, como tinha sido adiantado pelo Correio da Manhã e Observador. A Renascença contactou estas empresas mas, até ao momento, não obteve resposta.