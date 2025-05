Ferido grave em queda de aeronave em Alcácer do Sal

Uma pessoa ficou esta quinta-feira ferida com gravidade na sequência da queda de uma aeronave em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

À Renascença, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, refere que o acidente se deu com uma aeronave ligeira que faz plantação de arroz no concelho, com a mesma a embater nos cabos de média tensão, o que originou a queda.

O incidente provocou um pequeno incêndio que foi logo extinto, com a chegada dos bombeiros ao local.

No local estiveram sete meios, com 17 operacionais, dos bombeiros de Alcácer do Sal, a VMER do Litoral Alentejano e a GNR.

O ferido grave foi entretanto transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de operações de desencarceramento, indicou à Renascença a mesma fonte.

O alerta foi dado às 17h43.