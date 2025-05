Ferido grave em queda de aeronave em Alcácer do Sal

Uma pessoa ficou esta quinta-feira ferida com gravidade na sequência da queda de uma aeronave em Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

Uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou que a aeronave colidiu com cabos de média tensão, o que provocou um incêndio, entretanto extinto.

"Nesta altura procede-se a operações de desencarceramento por se tratar de um ferido grave, as manobras de desencarceramento são complexas", acrescentou a mesma fonte, cerca das 18:40.

Em declarações à Lusa, uma outra fonte do comando indicou que o acidente ocorreu na Herdade da Terça, tendo o alerta sido dado às 17:43.

Nas operações de socorro estão envolvidos 15 operacionais, auxiliados por seis veículos, entre os quais a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer do Sal.