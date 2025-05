IGAS abre inspeção ao hospital Gaia/Espinho depois de denúncias que envolvem ex-presidente

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu um processo de inspeção sobre alegada acumulação de funções, conflito de interesses e atividade cirúrgica realizada em produção adicional na Unidade Local de Saúde (ULS) de Gaia/Espinho.

Numa nota divulgada no site, a IGAS explica que o processo integra várias denúncias recebidas sobre a ULS de Gaia/Espinho, incluindo o anterior presidente do Conselho de Administração Rui Guimarães.

A IGAS acrescenta que o despacho do inspetor-geral a determinar a abertura do processo de inspeção é de junho de 2024.

A anterior administração da ULS Gaia-Espinho foi uma das mais de 10 substituídas pelo Governo de Luis Montenegro em fevereiro deste ano.

Rui Guimarães foi nomeado diretor clínico do Hospital de Barcelos durante o governo PSD liderado por Pedro Passos Coelho, tendo sido conduzido para o Centro Hospitalar Gaia/Espinho quando Marta Temido tutelava a Saúde no primeiro governo de António Costa.

Para o lugar de Rui Guimarães, o Governo escolheu Luís Cruz Ferreira da Cruz Matos, que foi administrador executivo do Hospital da Prelada, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, com quem o Executivo celebrou um protocolo de colaboração para a criação de um Centro de Atendimento Clínico (CAC).

No último ano, Luís Matos foi diretor da CUF Trindade, no Porto.