PJ faz buscas ao Estado-Maior da Força Aérea por suspeitas de corrupção

[Em atualização]

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas ao Estado-Mairo da Força Aérea e a empresas de helicópteros por suspeitas de corrupção, avança a CNN Portugal.

De acordo com o canal de televisão, está em causa uma alegada viciação das regras da contratação público na adjudicação de meios aéreos a empresas privadas, no âmbito do combate a incêndios rurais.

Altos responsáveis de empresas e decisores do Estado podem estar a inferir em crimes de associação criminosa, corrupção burla e fraude fiscal. O erário público pode ter sido lesado em dezenas de milhões de euros.

A CNN Portugal refere que há suspeitas de conluio entre diferentes empresas do mercado para boicotarem concursos públicos e inflacionar os valores exigidos por todos, para forçar o Estado a aproximar-se das épocas de risco numa posição desfavorável e fazer contratos com cedência de exigências.

Cerca de 30 buscas realizam-se de norte a sul do país e visam obter documentação e constituir arguidos sob suspeita de crimes cometidos durante os últimos três anos.

Contacatada pela Renascença, a Proteção Civil diz "desconhecer" a realização das buscas e refere " que as questões contratuais relacionadas com os meios aéreos são da responsabilidade da Força Aérea Portuguesa, sendo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) apenas entidade utilizadora desses meios".