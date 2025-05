Supremo reconhece relação de trabalho entre estafeta e a Glovo

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu uma relação de trabalho entre um estafeta da plataforma digital de entregas Glovo, decidindo que existia um contrato de trabalho por tempo indeterminado, dando razão ao recurso do Ministério Público (MP).

No acórdão do STJ datado de 28 de maio, os juízes conselheiros contestam a decisão anterior que não reconheceu a existência de uma relação laboral: "(...) Afigura-se-nos que os factos provados não permitem afirmar -- em termos inequívocos, como se impunha -- que a relação estabelecida entre as partes não reveste natureza laboral".

Em comunicado, o STJ recorda que numa fase anterior do processo o tribunal já "tinha concluído que se verificavam cinco dos seis elementos que indiciam uma relação de trabalho", segundo o previsto no Código do Trabalho, e agora, a pedido do MP, veio analisar e decidir se no caso concreto do estafeta em questão a Glovo conseguia provar que não existia um contrato de trabalho.

"O recurso pretendia que o STJ decidisse se a Glovo apresentava factos suficientes para refutar a existência de contrato de trabalho. Depois de analisar os factos, o STJ entendeu que a Glovo não logrou provar o contrário e, por isso, reconheceu a existência de uma relação de trabalho entre a empresa e o estafeta em questão", explicou o STJ em comunicado.

O acórdão aponta que o estafeta tinha como ferramentas "absolutamente essenciais" de trabalho as plataformas e aplicações da Glovo, que a inexistência de um contrato de trabalho "não é um elemento essencial" para determinar a existência de um contrato de trabalho, que "o estafeta se encontrava na dependência económica" da empresa, entre outros aspetos que levaram os juízes conselheiros a concluir que o trabalhador "se encontrava sujeito à autoridade" da Glovo.