Associação de tuk-tuks avança com providência cautelar contra dísticos de estacionamento em Lisboa

Uma associação que representa empresas de veículos tuk-tuk adiantou esta sexta-feira à Lusa que vai avançar com uma providência cautelar contra o regulamento aprovado pela Câmara de Lisboa, que defende a criação de um dístico para estacionar no espaço público. "Compreendemos a necessidade de regular, acima de tudo queremos que haja regulação, não entendemos é que mais uma vez haja aprovação de regulamentos renegando a auscultação dos interessados", frisou a Associação de Empresas e Empresários de Animação Turística (AEEAT), numa nota enviada após a aprovação do regulamento. "Em prol de publicidade e campanha eleitoral os nossos governantes estão mais interessados em fazer manchetes e arranjar culpados do que encontrar soluções justas funcionais e melhores para o enorme crescimento do setor do turismo no país", pode ler-se. Dístico para estacionar no espaço público A Câmara de Lisboa aprovou esta sexta-feira a proposta de regulamento quanto à paragem e estacionamento de veículos tuk-tuk na cidade, que será submetida a consulta pública e que defende a criação de um dístico para estacionar no espaço público, adiantando que num primeiro concurso apenas serão atribuídos até 400 dísticos aos mais de 1.000 tuk-tuks a circular na cidade.

Numa nota enviada à agência Lusa, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que tem o pelouro da Mobilidade, reforçou a necessidade de "promover o respeito pelos lisboetas e alcançar uma melhor conciliação entre quem reside e a atividade turística", adiantando que o regulamento aprovado seguirá para discussão pública, pelo período de 30 dias, e, depois desta fase, "poderá entrar em vigor durante o período de verão". Segundo a liderança PSD/CDS-PP, este regulamento pretende "reduzir o número de tuk-tuks" mediante a criação de um dístico para autorização do estacionamento no espaço público. Outras das medidas previstas no regulamento são a entrada em vigor de um horário de circulação e estacionamento dos veículos das 9h00 às 19h00; o reforço da fiscalização e da aplicação de multas relativamente a várias infrações, como "a cassação do dístico em caso de incumprimento por mais de cinco vezes das regras do regulamento"; e a proibição de tuk-tuks a combustão "a partir de 31 dezembro de 2026". Ação contra a "task force" da EMEL Alex Ramos, vice-presidente da assembleia geral da AEEAT, frisou à Lusa que além da providência cautelar, esta associação vai avançar também com uma ação contra a criação de uma "task force" da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa dedicada à fiscalização de tuk-tuks e a proibição de circulação de tuk-tuks em 337 ruas da capital, que entrou em vigor no dia 01 de abril.